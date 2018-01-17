В аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов из-за бури "Инга"

17 Янв. 2018 2018-01-17T10:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В американском штате Хьюстон были отменены более тысячи авиарейсов. Обрушившаяся на юг страны буря "Инга" почти полностью парализовала работу двух аэропортов. Об свидетельствуют онлайн-табло на сайтах воздушных гаваней.

Так, в международном аэропорту Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша было отменено 787 рейсов, в то время как в аэропорту имени Уильяма П. Хобби - 223. При этом в последнем еще 64 вылета были задержаны.

Стоит отметить, что обрушившийся на юг США мощный циклон сопровождается градом, дождем и снегом. Некоторые регионы уже объявили режим чрезвычайной ситуации. Сейчас буря продолжает движение на восток.

Напомним, что ранее из-за аномальных морозов у побережья американского полуострова Кейп-Код замёрз Атлантический океан, а в Северной Каролине аллигаторы впали в анабиоз и вмерзли в лед. Даже Ниагарский водопад не устоял перед низкими температурами и теперь выглядит почти как одна большая сосулька.