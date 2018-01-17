2018-01-17T11:02:19+03:00
Происшествия

В Китае произошло крупное ДТП, погибли три человека

А также больше 50 человек пострадали в результате аварии
Екатерина БОЛГОВА
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В Китае произошло крупное ДТПВ Китае произошло крупное ДТПФото: REUTERS
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В среду, 17 января, в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента три человека погибли, еще 51 получили различные ранения.

Как сообщают местные СМИ, авария случилась рано утром на участке скоростной трассы из города Наньнин в городской округ Байсэ.

Всего в автобусе находились 54 человека. Транспортное средство врезалось в небольшой грузовик. После этого столкновения вышедший из-под контроля автобус перевернулся.

В настоящее время местные власти подтвердили гибель трех человек. Все пострадавшие доставлены в больницы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в августе 2017 года на скоростном шоссе «Пекин – Куньмин» в китайской провинции Шэньси произошло крупное ДТП, жертвами которого стали 36 человек. Еще 13 человек пострадали. В аварию попал пассажирский автобус, находившийся в тоннеле.

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