Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

17 Янв. 2018 2018-01-17T11:11:14+03:00

Глава МИД России пробудет в США несколько дней - 18 и 19 января

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Такое заявление сделали Департаменте информации и печати МИД.

Отмечается, что визит министра в США состоится 18-19 января. Лавров примет участие в двух организованных Казахстаном заседаниях высокого уровня, касающихся нераспространения оружия массового уничтожения и построения регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в рамках обеспечения безопасности и развития.

На первом мероприятии будет председательствовать сам казахский глава Нурсултан Назарбаев, второй же возглавит министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

"Высоко оцениваем инициативу Казахстана по организации этих мероприятий, к которым привлечено внимание широкого круга государств-членов", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Напомним, что ранее Назарбаев уже прибыл в Вашингтон, где встретил с президентом США Дональдом Трампом и заключил соглашений более чем на 2,5 млрд долларов.