2018-01-17T12:43:59+03:00
Происшествия

В Мичигане упал небольшой метеорит

Инцидент произошел недалеко от Детройта, было зафиксировано землетрясение [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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В интернете появились записи явления с камер наружного наблюдения и автомобильных видеорегистраторовВ интернете появились записи явления с камер наружного наблюдения и автомобильных видеорегистраторовФото: REUTERS
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Неподалеку от американского города Детройт, штат Мичиган, упал небольшой метеорит. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.

"После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, (явление было вызвано) метеоритом", - сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.

Геологическая служба США подтвердила информацию о падении метеорита. Отмечается, что это произошло в 8 км от небольшого городка Нью-Хейвен, находящегося к северо-востоку от Детройта. Кроме того, падение повлекло за собой небольшое землетрясение магнитудой 2,0. Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.

Ранее в интернете появились многочисленные записи явления с камер наружного наблюдения и автомобильных видеорегистраторов. В роликах видно, как в небе появляется объект, а через некоторое время взрывается.

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