В Мичигане упал небольшой метеорит
Неподалеку от американского города Детройт, штат Мичиган, упал небольшой метеорит. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.
"После анализа полученных данных Национальная метеорологическая служба может подтвердить, что вспышка и взрыв были не громом или молнией, вероятнее всего, (явление было вызвано) метеоритом", - сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.
Геологическая служба США подтвердила информацию о падении метеорита. Отмечается, что это произошло в 8 км от небольшого городка Нью-Хейвен, находящегося к северо-востоку от Детройта. Кроме того, падение повлекло за собой небольшое землетрясение магнитудой 2,0. Сведения о пострадавших или разрушениях не поступали.
Ранее в интернете появились многочисленные записи явления с камер наружного наблюдения и автомобильных видеорегистраторов. В роликах видно, как в небе появляется объект, а через некоторое время взрывается.