Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на президентские выборы в РФ

17 Янв. 2018 2018-01-17T11:33:24+03:00

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Совет Федерации пригласит зарубежных парламентариев в качестве наблюдателей на президентских выборах в России 2018 года. Такое заявление сделала председатель верхней палаты Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии.

"Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев по нашим двусторонним связям и межпарламентским организациям", - сказала она.

По мнению спикера, такие меры позволят сделать избирательную систему более совершенной. При этом стоит внимательно отслеживать ситуацию, чтобы предотвратить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов.

Матвиенко подчеркнула, что период избирательных кампаний должен быть основан на проведении широкомасштабного диалога и выработке идей и ориентиров развития государства. Сейчас законодатели должны приложить все усилия для агитации граждан на участие в выборах, а также недопуска провокаций и нарушений.