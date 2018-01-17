2018-01-17T11:33:24+03:00
Политика

Совфед пригласит зарубежных наблюдателей на президентские выборы в РФ

Такие меры принимаются в рамках совершенствования избирательной системы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Сенатор Валентина Матвиенко ФОТО Zuma TASSСенатор Валентина Матвиенко ФОТО Zuma TASS
Изменить размер текста:

Совет Федерации пригласит зарубежных парламентариев в качестве наблюдателей на президентских выборах в России 2018 года. Такое заявление сделала председатель верхней палаты Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии.

"Мы, Совет Федерации, как и другие структуры, пригласим в качестве наблюдателей на выборы зарубежных парламентариев по нашим двусторонним связям и межпарламентским организациям", - сказала она.

По мнению спикера, такие меры позволят сделать избирательную систему более совершенной. При этом стоит внимательно отслеживать ситуацию, чтобы предотвратить любые попытки внешнего вмешательства в процесс выборов.

Матвиенко подчеркнула, что период избирательных кампаний должен быть основан на проведении широкомасштабного диалога и выработке идей и ориентиров развития государства. Сейчас законодатели должны приложить все усилия для агитации граждан на участие в выборах, а также недопуска провокаций и нарушений.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В новом спин-оффе "Звездных войн" покажут знакомство Хана Соло и Чубакки
В США умер режиссер Хью Уилсон, создавший «Полицейскую академию»
По федеральной программе Россию благоустроили на 103%
Поклонская: ответственность за происходящее на Украине несет Порошенко
Появились фото с места убийства предпринимателя и его 7-летнего сына в Оренбурге
Кира Найтли не снимается в современных фильмах, чтобы ее героинь не насиловали
В США потерянную картину Рембрандта чуть не продали за 800 долларов
Служба, поднявшая ложную тревогу на Гавайях, хранила пароль на стикере
В России назван самый читаемый роман с начала 2018 года
Вор, укравший в Дании самую дорогую бутылку водки, не стал ее пить
Россия готова предоставить площадку для переговоров Кабула с талибами*
Телеведущую Ираду Зейналову не пустили в Молдавию
В Мичигане упал небольшой метеорит
Лавров отправится в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН
В Китае произошло крупное ДТП, погибли три человека
В аэропортах Хьюстона отменены более тысячи рейсов из-за бури "Инга"
В конгрессе США рассказали об активной подготовке военных к войне с Северной Кореей
Папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия священников
Москва осталась вторым после Лондона самым дорогим городом для иностранцев
Компания Nestle продает итальянской Ferrero кондитерскую фабрику в США
Пушков считает, что новые санкции США против РФ ведут к холодной войне
В Финляндии началось досрочное голосование на выборах президента
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросу обращения новых купюр
США сократили помощь палестинским беженцам на $65 млн
Хантсман анонсировал публикацию доклада о новых санкциях. Эксперт: ощутимого эффекта не будет
Тиллерсон рассказал об условии ужесточения санкций против КНДР
Экс-сотрудник ЦРУ арестован по подозрению в передаче секретных данных
Чемпионат России по футболу занимает 6 место в Европе по уровню зарплат