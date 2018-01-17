2018-01-17T12:04:36+03:00
Общество

Вор, укравший в Дании самую дорогую бутылку водки, не стал ее пить

Об этом заявил владелец ценной коллекции
Екатерина БОЛГОВА
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По словам владельца, эта бутылка водки стоит 1,3 миллиона долларовПо словам владельца, эта бутылка водки стоит 1,3 миллиона долларовФото: REUTERS
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В Дании владелец одной из самых дорогих бутылок водки в мире рассказал, что укравший ранее ее вор не стал пить этот алкогольный напиток.

Напомним, ограбление было совершено в первые дни 2018 года. Из коллекции Бриана Ингберга была похищена бутылка, изготовленная из золота и серебра, декорированная изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", на пробке изображен герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями. Сообщалось, что водка фильтруется через насадку с бриллиантами. По словам владельца, ее стоимость - 1,3 миллиона долларов.

"Бутылка, когда ее нашла полиция, не была пустой. Ее не выпили, и она все еще была наполнена водкой", — сказал Ингберг.

Украденная бутылка была найдена через несколько дней после похищения на стройплощадке в 20 километрах от Копенгагена. По словам владельца, вор испугался "из-за масштабного освещения этой истории в прессе".

Он добавил, что если эта водка будет выпита, то бутылку надо будет наполнить напитком российского производства, передает РИА Новости.

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