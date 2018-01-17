2018-01-17T12:09:59+03:00
Звезды

В России назван самый читаемый роман с начала 2018 года

В топе оказались детективы, фантастика и современная проза
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Самым читаемым романом в России в начале 2018 года стало новое произведение американского писателя Дэна Брауна «Происхождение». Это пятая книга в серии о приключениях профессора Роберта Лэнгдона.

Отмечается, что новогодние предпочтения заядлых читателей вполне отражают тренды последних лет. Самыми востребованными жанрами в России продолжают оставаться детективы, фантастика и современная проза.

Вторым по популярности произведением стала книга российского бизнесмена Дмитрия Портнягина «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать». Тройку лидеров замкнул новый детектив еще одного российского автора Дарьи Донцовой «Оберег от испанской страсти», передает сайт «Свободная пресса».

Добавим, что помимо этого в 2018 году читатели активно скачивают и покупают книги «Земное притяжение» Татьяны Устиновой, «Снеговик» Ю Несбё, «iPhuck 10» Виктора Пелевина и «Июнь» Дмитрия Быкова.

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