Служба, поднявшая ложную тревогу на Гавайях, хранила пароль на стикере
Спустя всего несколько дней после того, как на Гавайях прозвучала ложная ракетная тревога, всплыли новые сведения, доказывающие непрофессионализм местной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, в соцсетях появились фотографии из офиса этого же агентства, на которых запечатлен стикер с паролем.
Известно, что снимок сделан 21 июля прошлого года в штаб-квартире в городе Гонолулу. Бумажка с кодом доступа была прикреплена к одному из мониторов. На экране соседнего компьютера находился еще один стикер, содержащий напоминание об обязательном выходе из системы.
Как сообщает BusinessInsider, в гавайской службе по ЧС уже подтвердили подлинность фотографии и пароля, подчеркнув, что он использовался при работе с внутренней системой и сейчас уже не действителен.
Напомним,13 января сотрудник этого агентства случайно нажал не на ту кнопку и жители островов получили СМС о приближении к ним баллистической ракеты. Паника прекратилась лишь спустя 40 минут, когда власти Гавайев опровергли информацию.