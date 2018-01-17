Служба, поднявшая ложную тревогу на Гавайях, хранила пароль на стикере

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:18:24+03:00

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Спустя всего несколько дней после того, как на Гавайях прозвучала ложная ракетная тревога, всплыли новые сведения, доказывающие непрофессионализм местной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, в соцсетях появились фотографии из офиса этого же агентства, на которых запечатлен стикер с паролем.

Известно, что снимок сделан 21 июля прошлого года в штаб-квартире в городе Гонолулу. Бумажка с кодом доступа была прикреплена к одному из мониторов. На экране соседнего компьютера находился еще один стикер, содержащий напоминание об обязательном выходе из системы.

Как сообщает BusinessInsider, в гавайской службе по ЧС уже подтвердили подлинность фотографии и пароля, подчеркнув, что он использовался при работе с внутренней системой и сейчас уже не действителен.

Напомним,13 января сотрудник этого агентства случайно нажал не на ту кнопку и жители островов получили СМС о приближении к ним баллистической ракеты. Паника прекратилась лишь спустя 40 минут, когда власти Гавайев опровергли информацию.