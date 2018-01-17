Кира Найтли не снимается в современных фильмах, чтобы ее героинь не насиловали

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:32:20+03:00

Актриса призналась, что предпочитает исторические картины из-за жестких сцен по отношению к женщинам в кино

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Актриса Кира Найтли считает, что в современных киокартинах к женщинам относятся крайне негативно. Им либо отводится роль любящей подружки или жены, или же их насилуют в первые же минуты киноленты.

- Именно поэтому я выбираю роли в исторических фильмах. Сценарии об известных женщинах из прошлого меня вдохновляют, - призналась она. - А вот в современных фильмах женщины шаблонны и безлики.

Как рассказала актриса, сейчас ситуация немного меняется. Студии Netflix и Amazon присылают ей сценарии, в которых, по ее словам, "никого не насилуют на первых пяти страницах". Это Кира Найтли считает позитивными изменениями в киноиндустрии.

А вот с домогательствами со стороны Харви Вайнштейна актриса не сталкивалась, хотя ее и предупреждали о возможном неподобающем поведении с его стороны. Напомним, раньше продюссера в харрасманте обвинили ряд актрис.