Появились фото с места убийства предпринимателя и его 7-летнего сына в Оренбурге
Появились фотографии с места жестокого убийства 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына в Оренбурге.
Напомним, утром в среду, 17 января, во дворе многоквартирных домов № 96,98, расположенных на улице Карагандинской в Оренбурге, был обнаружен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с трупами двух человек.
Сотрудники полиции и медики на месте преступления.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ
Неизвестные нанесли многочисленные ножевые ранения мужчине и его сыну. После этого убийцы решили замаскировать следы преступления и подожгли автомобиль изнутри.
Как стало известно "КП-Оренбург", погибший мужчина занимался бизнесом на рынке автотехнической экспертизы.
Внедорожник Toyota со следами крови.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
По словам старшего помощника главы СУ СК РФ по Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Анжелики Линьковой, уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.