Появились фото с места убийства предпринимателя и его 7-летнего сына в Оренбурге

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:55:19+03:00

В Оренбурге произошло жестокое убийство предпринимателя и его 7-летнего сына Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Ведется розыск преступников, совершивших вооруженное нападение на двух человек [фото]

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Появились фотографии с места жестокого убийства 35-летнего предпринимателя и его семилетнего сына в Оренбурге.

Напомним, утром в среду, 17 января, во дворе многоквартирных домов № 96,98, расположенных на улице Карагандинской в Оренбурге, был обнаружен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с трупами двух человек.

Сотрудники полиции и медики на месте преступления.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

Неизвестные нанесли многочисленные ножевые ранения мужчине и его сыну. После этого убийцы решили замаскировать следы преступления и подожгли автомобиль изнутри.

Как стало известно "КП-Оренбург", погибший мужчина занимался бизнесом на рынке автотехнической экспертизы.

Внедорожник Toyota со следами крови.Фото: Ержан УТЕГУЛОВ

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

По словам старшего помощника главы СУ СК РФ по Оренбургской области по взаимодействию со СМИ Анжелики Линьковой, уголовное дело было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел.