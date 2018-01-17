Поклонская: ответственность за происходящее на Украине несет Порошенко

17 Янв. 2018 2018-01-17T12:52:57+03:00

Ранее президент Украины заявил иностранным дипломатам, что Москва якобы хочет вернуть Киев в свою «сферу влияния»

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Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская возложила ответственность за ситуацию на Украине на президента страны Петра Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявил иностранным дипломатам, что Москва якобы хочет вернуть Киев в свою "сферу влияния" и желает «уничтожить украинское государство».

"Очередные обвинения со стороны президента Украины выглядят нелепым оправданием и выдают присутствие банальной трусости и страха перед неминуемой ответственностью за все преступления перед украинским народом", — сказала Поклонская.

По словам депутата, именно глава государства несет ответственность за те сложности, с которыми сталкивается страна.

"Поэтому можно говорить, что звезды неправильно стали или магнитные бури, вызванные спецслужбами России, так на вас повлияли, или галстук пожевать, как ваш коллега, но не поможет", — сказала Поклонская, передает РИА Новости.