По федеральной программе Россию благоустроили на 103%
Министр строительства России Михаил Мень рассказал об итогах работы федеральной программы по созданию комфортной среды в городах РФ.
- Первый блин не получился комом. Проект выполнен на 103%, - отметил глава строительного ведомства на форуме малых городов в Коломне.
Всего за прошлый год благоустроили 19,5 тысяч дворов, 209 парков, 2,7 тысяч общественных территорий. В программе участвовали 1653 муниципалитета со всей страны. При этом более 2 миллионов человек высказали свое мнение о том, как должно происходить благоустройство. В работах были заняты более 206 тыс человек.
Всего на программу "Формирование комфортной городской среды и ЖКХ" в России в 2017 году из бюджета выделяли 25 млрд рублей. Еще 20 миллиардов добавили регионы по программам софинансирования. Лидером проекта стало Подмосковье.