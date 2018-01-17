В США умер режиссер Хью Уилсон, создавший «Полицейскую академию»

17 Янв. 2018 2018-01-17T13:05:16+03:00

Автор комедийных фильмов и сериалов умер на 75-м году жизни после серьезной болезни

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В американском городе Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, умер режиссер Хью Уилсон, прославившийся как автор комедийного фильма «Полицейская академия».

Как сообщает портал CBS 19 News, Уилслон скончался на 75-м году жизни. Причина смерти не указывается. Однако отмечается, что режиссер умер дома после серьезной болезни.

Американский режиссер Хью Уилсон был известен как создатель комедийных фильмов и сериалов, таких как «Клуб первых жен», «Взрыв из прошлого», «Телохранитель Тесс» и многих других.

Выступил автором сценария и режиссером первого фильма из цикла «Полицейская академия» (1984). После успеха этой картины было снято еще шесть эпизодов, но их авторами были уже другие другие сценаристы и режиссеры. Так, в седьмой части комедийной франшизы действие происходит в России.