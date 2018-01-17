В Кремле не считают задержание руководителя «Мемориала» признаком кампании против правозащитников в Чечне
В Кремле не считают, что задержание в Чечне руководителя центра «Мемориал» Оюба Титиева является признаком кампании по притеснению правозащитников в Чечне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не думаю, что можно делать подобные выводы на основе известного случая с задержанием с наркотиками известного руководителя «Мемориала» в Чечне», - сказал Песков, подчеркнув, что следствие по этому делу продолжается, и только оно может определить обоснованность обвинений против Титиева.
Пресс-секретарь главы государства призвал не делать обобщенных выводов на основании одного этого случая. Комментируя пожар в офисе «Мемориала» в Ингушетии, Песков подчеркнул, что речь идет о «двух разных республиках, двух разных субъектах РФ».
Ранее Шалинский районный суд Чечни арестовал главу местного отделения «Мемориала» на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Против него возбуждено соответствующее уголовное дело.