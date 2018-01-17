Огнедышащая альпака стала звездой соцсетей

17 Янв. 2018 2018-01-17T14:33:39+03:00

Что это было - чудо природы или искусство монтажа? [видео]

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Фермер из США Эйрон Шульц снял на видео «огненный пар» из пасти альпака. Случилось это в американском штате Колорадо, на ферме Rusty Stars Alpacas. Огнём дышал один из питомцев феры - альпака по кличке Корица (Cinnamon на английском). Видео с огнедышащим животным стало хитом соцсетей. Только в Facebook оно собрало более 1,3 млн просмотров.

- Сегодня утром я был удивлён, когда увидел такое дыхание альпака. Температура воздуха -18F (-7 по Цельсию - прим.авт.) может сделать утренние хлопоты проблемой, - подписал ролик Шульц.

Фермер объясняет огненное дыхание альпака игрой рассветных солнечных лучей в облаке тёплого дыхания альпака на морозе. И уверяет, что никак не обрабатывал ролик. Но многие в Сети ему не верят и считают, что Шульц использовал видеомонтаж. А как думаете вы?