Росийским легкоатлетам будет легче заявиться на международные соревнования

17 Янв. 2018 2018-01-17T14:35:40+03:00

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Международная легкоатлетическая ассоциация намерена упростить получение нейтрального статуса для российских спортсменов-легкоатлетов, которых исключили из допинг-тестирования. Но рассматривать заявки будут только от тех спортсменов, которые продолжали подавать данные в системе контроля АДАМС.

- Мы получили ответ из IAAF на наше письмо, - рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики Наталья Юхарева. - В 2018 году заявки спортсменов, исключенных из пула в 2017 году, будут рассматривать в соответствии с определенными правилами, а не писать автоматический отказ, как это было раньше.

При этом организация не сделает послаблений дял ветеранов, которые сейчас тоже отсутствуют в пулах по допинг-тестированию и не могут принимать участие в международных соревнованиях. Им придется подавать заявки на общих основаниях для участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.