Косачев сравнил действия МИД Польши с зачистками большевиков

17 Янв. 2018 2018-01-17T14:39:57+03:00

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал информацию об увольнении выпускников российских вузов из МИД Польши. По его словам, причина этого — не плохая подготовка, а знание реальной обстановки в России.

Напомним, ранее польские СМИ сообщили, что глава МИД Польши Яцек Чапутович принял решение уволить из ведомства выпускников МГИМО.

"Это не только польская, но общезападная тенденция: реально разбирающихся в российских делах людей заменяют на "политработников" и на тех, кто ставит на санкции, а не на диалог", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что дипломаты, получившие образование в России, "похоже, мешают властям своей страны", так как "знают реальную Россию, а не ее демонический образ, рисуемый политиками и СМИ в Польше (и не только)".

По словам сенатора, выпускники российских вузов знают, как надо вести диалог с Россией.

"Сильно смахивает на действия большевиков после октябрьской революции", - добавил Косачев.