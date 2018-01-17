2018-01-17T15:00:25+03:00
Общество

На Новый год 2018 по России путешествовали больше 7 миллионов человек

У туристов популярностью стали пользоваться Мурманская область и Чечня
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Стало известно, куда ездили россияне на новогодних праздникахСтало известно, куда ездили россияне на новогодних праздниках
Изменить размер текста:

Россияне в новогодние праздники стали больше путешествовать по стране. За год поток туристов вырос на 9%. Поездки в праздники совершили более 7 млн человек. К пятерке наиболее популярных регионов, в которые как всегда входят Москва, Питер, Татарстан, Краснодарский край и Крым, популярнее у россиян стали Чечня и Мурманская область с ее приполярными территориями. Более востребованными у туристов стали и горнолыжные курорты России. Таких комплексов сейчас по всей стране больше 300.

Об этом сообщил на встрече Путина с членами правительства руководитель Ростуризма Олег Сафонов. Он объяснил, что рост популярности связан с тем, что отдых в России становится комфортнее и дешевле. Например, на горнолыжных курортах ски-пассы в среднем стоят в два раза дешевле, чем за рубежом.

Вырос и поток авиапассажиров. За прошлый год российские авиакомпании перевезли более 105 миллионов человек - это рекорд, в прошлом году пассажиров было на 20% меньше.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24