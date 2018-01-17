Появилось видео с нацболом, раскидавшим листовки на Гайдаровском форуме
В Сети появилось видеозапись того, как активист «Другой России» Арслан Ибрагимов бросил стопку листовок в сторону председателя правления «Роснано» Анатолию Чубайсу во время экспертной сессии Гайдаровского форума.
На кадрах трансляции мероприятия видно, как молодой человек подошел к Чубайсу во время выступления и бросил в его сторону стопку листовок. После этого Ибрагимов попытался обратиться к залу, но был задержан подоспевшей охраной.
Бросок оказался неточным, глава «Роснано» в результате инцидента не пострадал.
«Что-то не добросил молодой человек, как-то недоработал, но я потом изучу, что вносилось, и поделюсь информацией. Как-то слабоват у нас левый протест стал. Помню, в былые годы забрасывали бутылками с кефиром», - прокомментировал Чубайс, осмотрев лежащие на полу листовки.
В «Другой России» поведение своего активиста объяснили акцией протеста против «либеральных реформ 90-х годов». Отмечается, что Ибрагимова задержали и доставили в ОВД Тропарево-Никулино.
На Гайдаровском форуме Чубайсу в лицо бросили листовки.