Новый вирус-шпион Skygofree крадет сообщения из WhatsApp

17 Янв. 2018 2018-01-17T15:11:15+03:00

Данный троян попадает на устройство под видом обновления от сотовых операторов

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Новый шпионский вирус под названием Skygofree проникает на устройства системы Android и крадет сообщения пользователей мессенджера WhatsApp. Такое открытие сделали специалисты "Лаборатории Касперского".

Согласно исследованию компании, троян проникает на устройства через поддельные сайты крупных сотовых операторов под видом обновления для повышения скорости мобильного интернета. После этого у хакеров появляется возможность получить доступ к сообщениям в WhatsApp через функцию "Специальные возможности" для пользователей со слабым зрением или слухом.

"Использовать Accessibility Services можно только с разрешения пользователя, но зловред прячет запрос на это разрешение за каким-нибудь другим, внешне безобидным запросом", - говорится в блоге "Касперского".

Отмечается, что Skygofree используется злоумышленниками еще с 2014-го, однако обнаружили его лишь в конце прошлого года. Помимо чтения сообщений, вирус может записывать разговоры, делать фотографии, отслеживать трафик и многое другое.