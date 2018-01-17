В РПЦ призвали Россию вернуться к старому календарному стилю

17 Янв. 2018 2018-01-17T15:25:28+03:00

Церковнослужители считают, что рано или поздно это все равно произойдет

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В РПЦ призвали Россию вернуться к использованию старого календарного стиля, который использовался со времен Иисуса Христа и до революции в стране. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Александр Щипков.

По его мнению, рано или поздно юлианский календарь все равно придет на смену действующему сейчас григорианскому.

"Календарь — это не цифры на бумаге, а часть картины мира народа. Мы находимся в своей православной парадигме и в ней должны и оставаться", — цитирует РИА Новости синодальный отдел, который передал слова Щипкова.

Напомним, что сейчас Российская православная церковь использует в своих богослужениях юлианский календарь, тогда как сама страна и практически весь остальной мир живут по григорианскому. Поэтому Новый год наши сограждане встречают, как и все, а вот Рождество празднуют по старому стилю - 7 января.