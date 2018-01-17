Минстрой попросит из бюджета денег для благоустройства исторических городов и поселений
Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень сообщил, что из федерального бюджета необходимо выделить еще 5 млрд рублей в 2018 году для реализации программы по благоустройству и созданию комфортной среды в малых городах России. При этом он отметил, что сейчас прорабатываются решения по благоустройству в исторических городах и поселениях, которые позволят реализовывать программу и там без ущерба для архитектуры.
- По результатам 2017 года мы поняли, что малым городам и историческим поселениям нужна отдельная поддержка. И эти деньги мы попросим из федерального бюджета, - уточнил Михаил Мень, выступая на форме малых городов, который проходит сегодня в Коломне.
Кстати, по его словам, в прошлом году программа благоустройства и создания комфортной среды в 2017 году была выполнена во всей России в целом на 103%.