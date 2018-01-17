Зампред ЦБ рассказал об «эффекте виагры» в отношении криптовалют
Замглавы Банка России Сергей Швецов заявил, что регулятор обеспокоен "эффектом виагры" в отношении криптовалют. По его словам, они создавались для других целей, а теперь используются как платформа для финансовой пирамиды.
«Виагра была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы. В результате получили нечто другое», - пояснил Швецов в ходе Гайдаровского форума.
Он отметил, что с криптовалютами произошла аналогичная ситуация.
«Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получилось другое», - добавил Швецов.
Он подчеркнул, что к криптовалютам сейчас относятся как инструментам инвестиций, а не платежа.
«Это абсолютно ажиотажный спрос не как на средство обращения, платежа, а именно как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы завтра перепродать это дороже», - сказал замглавы ЦБ, передает ТАСС.