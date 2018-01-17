Зампред ЦБ рассказал об «эффекте виагры» в отношении криптовалют

17 Янв. 2018 2018-01-17T15:49:07+03:00

По словам Сергея Швецова, криптовалюты создавали как платежное средство для глобального рынка, а получили «платформу для финансовой пирамиды»

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Замглавы Банка России Сергей Швецов заявил, что регулятор обеспокоен "эффектом виагры" в отношении криптовалют. По его словам, они создавались для других целей, а теперь используются как платформа для финансовой пирамиды.

«Виагра была изобретена случайно, в рамках поиска формулы для сердечной мышцы. В результате получили нечто другое», - пояснил Швецов в ходе Гайдаровского форума.

Он отметил, что с криптовалютами произошла аналогичная ситуация.

«Нас беспокоит, что создавали для глобального рынка нечто, что можно использовать как платежное средство, но создали шикарную платформу для финансовой пирамиды. Искали одно, получилось другое», - добавил Швецов.

Он подчеркнул, что к криптовалютам сейчас относятся как инструментам инвестиций, а не платежа.

«Это абсолютно ажиотажный спрос не как на средство обращения, платежа, а именно как на средство инвестировать в нечто, что люди не очень понимают, чтобы завтра перепродать это дороже», - сказал замглавы ЦБ, передает ТАСС.