В США предложили создать штат Новая Калифорния

17 Янв. 2018 2018-01-17T16:03:23+03:00

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В США предложили создать 51-й штат, который может появиться в результате разделения Калифорнии на два штата. По мнению авторов инициативы, нынешняя Калифорния является "неуправляемой".

"Новая Калифорния — новый штат в процессе развития", — сообщается в декларации, опубликованной инициативной группой.

Активисты заявили, что штат "управляется тираническим режимом". А создание Новой Калифорнии, по их словам, необходимо, чтобы "сбросить оковы тирании". Отмечается, что население нового штата может равно 15 млн человек.

Напомним, в результате опроса организации Rasmussen Reports, проведенного в прошлом году, выяснилось, что около трети граждан США не против выхода Калифорнии из состава страны (CalExit).

В отличие от сторонников CalExit, инициаторы создания Новой Калифорнии не призывают к выходу из состава США, а лишь не хотят находиться под управлением калифорнийских властей.