Максим Орешкин рассказал о пяти технологиях, которые изменят жизнь России в скором будущем

17 Янв. 2018 2018-01-17T16:33:51+03:00

Одна из них - это удаленная идентификация, которая позволит свести к минимуму количество действий в сфере банковских услуг

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Министр экономического развития России Максим Орешкин расказал, какие пять технологий изменят жизнь России в ближайшие пару лет. Это искусственный интеллект, удаленная идентификация, которая позволит свести к минимуму количество действий в в сфере финансовых и банковских услуг, и платформенные решения - это возможность сократить разрыв между потребителями и производителями и вывести из теней "фрилансеров".

Особенно отметил Максим Орешкин и новую технологию - телемедицину, благодаря которой качественная медицинская помощь будет достуна жителям даже самых отдаленных районов страны.

Все эти технологии будут определять вектор развития отечественной экономики в ближайшее время, считает Орешкин. Сегодня уже есть законодательная база дял использования, в частности, сервиса удаленной идентификации.