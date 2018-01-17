Семье мальчика из "расистской" рекламы H&M пришлось переехать

17 Янв. 2018 2018-01-17T16:06:25+03:00

Дом в Стокгольме стал недостаточно безопасным для участников скандала

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Семья темнокожего мальчика, снявшегося в рекламе H&M, которую общественность посчитала расистской, вынуждена была оставить свой дом в Стокгольме из соображений безопасности. О попытках компании защитить ребенка от последствий скандала рассказала его мать Терри Манго.

Напомним, что на сайте фирмы появились фотографии мальчика в толстовке с надписью "Самая крутая обезьянка в джунглях". К настоящему моменту компания их уже удалила и попросила прощения.

Многим показалось оскорбительным, что толстовку с такой надписью надели именно на чернокожего мальчикаФото: Twitter.com

"Он понятия не имеет, что происходит, ему всего пять, Лиам не сталкивался с расизмом, и я просто хочу, чтобы он оставался невинным", - заявила женщина.

Она не стала говорить о конкретных причинах переезда, но намекнула, что это связано с разгромом магазинов H&M в ЮАР. По словам Манго, теперь некоторые представители афроамериканского народа считают, что та предала и просто "продала своего сына", передает BBC.

Ранее женщина уже говорила о том, что признает наличие проблемы расизма, но не видит ее проявления в данном случае.