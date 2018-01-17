Центризбирком получил три жалобы на незаконную предвыборную агитацию в СМИ
Центризбирком пока получил только три жалобы, связанные с освещением в СМИ избирательной кампании кандидатов на президентских выборах в марте этого года. Об этом сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
«В принципе, жалоб мало, всего несколько поступило, насколько знаю, три жалобы, которые касаются именно этой темы и темы освещения именно в этот период», - сообщила Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она также напомнила, что распространение информации о кандидатах в СМИ не является агитацией, если не установлена агитационная цель, которая должна побудить избирателей к политическим действиям. При этом ЦИК буде оперативно реагировать на информацию о возможных нарушениях и проводить необходимые проверки, заверила Памфилова.
Ранее движение за права избирателей «Голос» опубликовало информацию о сюжетах федеральных и региональных телеканалов, которые, как утверждается, содержат признаки агитации.
Согласно законодательству, предвыборная агитация в СМИ может начаться не ранее 17 февраля.