2018-01-17T16:37:37+03:00
Звезды

Алек Болдуин призвал не спешить с обвинениями в адрес Вуди Аллена

Он отметил, что вина режиссера в домогательствах к дочери не доказана
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Алек Болдуин защитил Вуди Аллена, которого в сексуальном насилии обвинила приемная дочьАлек Болдуин защитил Вуди Аллена, которого в сексуальном насилии обвинила приемная дочь
Изменить размер текста:

Алек Болдуин попытался защитить режиссера Вуди Аллена, которого в домогательствах обвинила его приемная дочь. По словам женщины, отчим совершал против нее насильственные действия сексуального характера, когда ей было 7 лет.

После этого заявления актеры, когда-либо игравшие в фильмах Вуди Аллена, начали отдавать свои гонорары в различные благотворительные фонды. А затем - вообще отказываться от ролей в фильмах режиссера.

Алек Болдуин вступился за коллегу, напомнив, что в 1993 году Аллена уже проверяли следователи, никаких доказательств его вины не было обнаружено. А значит, сейчас обвинять его во всех грехах тоже довольно бессмысленно.

При этом Алек Болдуин уточнил, что во всем поддерживает жертв сексуального насилия, жертв педофилов и так далее. Виноватым он не считает только Вуди Аллена.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24