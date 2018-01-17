Алек Болдуин призвал не спешить с обвинениями в адрес Вуди Аллена

17 Янв. 2018 2018-01-17T16:37:37+03:00

Он отметил, что вина режиссера в домогательствах к дочери не доказана

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Алек Болдуин попытался защитить режиссера Вуди Аллена, которого в домогательствах обвинила его приемная дочь. По словам женщины, отчим совершал против нее насильственные действия сексуального характера, когда ей было 7 лет.

После этого заявления актеры, когда-либо игравшие в фильмах Вуди Аллена, начали отдавать свои гонорары в различные благотворительные фонды. А затем - вообще отказываться от ролей в фильмах режиссера.

Алек Болдуин вступился за коллегу, напомнив, что в 1993 году Аллена уже проверяли следователи, никаких доказательств его вины не было обнаружено. А значит, сейчас обвинять его во всех грехах тоже довольно бессмысленно.

При этом Алек Болдуин уточнил, что во всем поддерживает жертв сексуального насилия, жертв педофилов и так далее. Виноватым он не считает только Вуди Аллена.