Курс биткоина упал ниже 10 тысяч долларов

17 Янв. 2018 2018-01-17T16:39:09+03:00

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В среду, 17 января, курс биткоина упал ниже отметки в 10 тысяч долларов.

Как свидетельствуют данные электронной биржи криптовалюты Coindesk, в 14:52 мск биткоин подешевел до 9,962 тысячи долларов за единицу. Таким образом, снижение курса составило 12,2%.

Напомним, ранее курс битокина опустился на 25,1% за сутки. Впервые с 1 декабря прошлого года курс этой криптовалюты достиг отметки 10,5 тысячи долларов. Накануне биткоин подешевел на 12%. Курс составил 12 тысяч 255 долларов за единицу впервые с 5 декабря 2017 года.

По мнению специалистов, снижение курса биткоина началось после того, как Южная Корея сообщила о планах запретить виртуальные деньги на своей территории. Также отмечается падение курсов других криптовалют. Так, курс Ethereum снизился на 14%, составив 1 тысячу долларов.