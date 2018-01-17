Минфин России: "Бриллианты девочкам должны быть дороже криптоферм"
Современные девочки предпочитают в качестве лучших друзей уже не бриллианты, а смартфоны и криптовалюты. Таким мнением поделился сегодня на Гайдаровском форуме заместитель министра финасов России Алексей Моисеев.
- Подростки и молодые люди ценят все новое, современное, - высказался он. И призвал менять эту ситуацию: - Мы будем отстаивать рубежи, я хочу, чтобы девочкам снова нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы.
До этого Моисеев также предположил, что биткойн будет и дальше падать в цене.
Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов тоже поделился своим мнением, заметив, что интерес к криптовалютам связан с желанием людей быстро заработать.
- Мы воспитаны на золотой рыбке, щуке, исполняющей желания, поэтому на территории Российской Федерации торговля мечтой находит благодатную почву, - поделился он своим мнением.