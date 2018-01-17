Минфин России: "Бриллианты девочкам должны быть дороже криптоферм"

17 Янв. 2018 2018-01-17T16:55:51+03:00

Лучшим другом девушек уже стали не бриллианты, а биткойны

Замминистра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме отметил, что новое поколение выбирает современные способы накопления и заработка, но это не всегда хорошо

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Современные девочки предпочитают в качестве лучших друзей уже не бриллианты, а смартфоны и криптовалюты. Таким мнением поделился сегодня на Гайдаровском форуме заместитель министра финасов России Алексей Моисеев.

- Подростки и молодые люди ценят все новое, современное, - высказался он. И призвал менять эту ситуацию: - Мы будем отстаивать рубежи, я хочу, чтобы девочкам снова нравились бриллианты, а не криптовалютные фермы.

До этого Моисеев также предположил, что биткойн будет и дальше падать в цене.

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов тоже поделился своим мнением, заметив, что интерес к криптовалютам связан с желанием людей быстро заработать.

- Мы воспитаны на золотой рыбке, щуке, исполняющей желания, поэтому на территории Российской Федерации торговля мечтой находит благодатную почву, - поделился он своим мнением.