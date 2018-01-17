В МИД РФ пообещали ответить на «список Магнитского» в Литве

17 Янв. 2018 2018-01-17T17:12:56+03:00

Как отметили в ведомстве, публикация такого списка является подтверждением стремления Вильнюса доказать свою враждебность в отношении России

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В министерстве иностранных дел РФ пообещали ответить на публикацию в Литве документа, аналогичного «списку Магнитского».

«Откровенно русофобские действия литовских законодателей и властей уже давно не удивляют. Литва, как известно, определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии», — заявили в департаменте информации и печати МИД России.

В ведомстве назвали публикацию этого документа «очередным подтверждением стремления Вильнюса любой ценой доказать свою враждебность в отношении России».

Также там подчеркнули, что реакция на этот шаг будет исходить из принципа взаимности.

«Проблем в подборе кандидатов на закрытие въезда в Россию не возникнет. Их в Литве сегодня предостаточно», — отметили в департаменте, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что президент Литвы Даля Грибаускайте подписала документ, аналогичный «акту Магнитского» в США.