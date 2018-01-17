МОК не возьмет чемпиона по биатлону Бьорндалена на Олимпиаду 2018

17 Янв. 2018 2018-01-17T17:30:38+03:00

Тренерский штаб сборной Норвегии решил не брать на соревнования 43-летнего спортсмена, МОК не стал выдавать ему персональное приглашение

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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле Бьорндален не поедет на Олимпиаду 2018 в Пхеньяне. Тренерский штаб сборной Норвегии принял решение не приглашать 43-летнего спортсмена на соревнования в составе команды. Официальное заявление: он не смог завоевать место в сборной на Кубке мира.

До последнего поклонники биатлониста надеялись, что он сможет получить персональное приглашение от международного олимпийского комитета, но этого не случилось. В МОК отметили, что не рассылают персональных приглашений спортсменам, даже если они являются многократными чемпионами Олимпиады и победителями прошлых соревнований. Так что обойти национальную квоту у талантливого лыжника не получилось.

На счету Уле Бьорндалена восемь золотых медалей Олимпиад и всего пятнадцать наград этих соревнований. На Кубках мира в личных этапах норвежец побеждал более 90 раз.