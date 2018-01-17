2018-01-17T17:47:24+03:00
Экономика

Силуанов заявил, что Минфин будет сдерживать резкое укрепление рубля

По словам главы министерства, отраслевой бизнес страдает от укрепления, так как становится неконкурентоспособным
Екатерина БОЛГОВА
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Министр финансов РФ Антон СилуановМинистр финансов РФ Антон СилуановФото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что ведомство будет сдерживать резкое укрепление курса рубля на фоне дорожающей нефти.

"Цены на нефть выросли, курс рубля укрепился, но мы начали осуществлять операции на рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила. Мы не дадим резко укрепиться курсу", - сказал Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

Он отметил, что отраслевой бизнес ощущает негативные последствия укрепления курса рубля, так как становится неконкурентоспособным.

"Действие бюджетного правила позволит также обеспечить поступления в резервы. В этом году мы планируем 3% ВВП дополнительных поступлений нефтегазовых доходов, которые могут пойти в резервы", - добавил министр, передает ТАСС.

Напомним, 1 января этого года вступило в силу новое бюджетное правило, по которому дополнительные нефтегазовые доходы (при цене нефти выше установленной планки в 40 долларов за баррель с ежегодной индексацией), будут отправлять в резервы.

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