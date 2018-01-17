Председателем парламента Каталонии избран сторонник независимости

17 Янв. 2018 2018-01-17T17:58:49+03:00

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Спикером парламента Каталонии избран сторонник независимости региона — представитель Левой республиканской партии Роже Туррен.

Как сообщает газета El Mundo, кандидатуру Туррена поддержали 65 депутатов, в то время как его соперник Хосе Мария Эспехо-Сааведра из промадридской партии "Граждане" получил 56 голосов.

Голосование прошло в среду, 17 января. В нем приняли участие также арестованные каталонские политики, которые делегировали свои голоса другим депутатам. Также в этот день началась работа парламента в новом составе. Первым заседанием по традиции руководит старейший парламентарий Эрнест Марагай.

Напомним, парламент Каталонии был распущен испанскими властями 27 октября прошлого года после провалившейся попытки отделения региона. 21 декабря состоялись досрочные выборы в местный парламент, в результате которых большинство мест получили сторонники независимости.

Бывшего председателя каталонского парламента Карме Форкадель поместили под стражу, но менее чем через сутки выпустили под залог.