Путин попробовал местную пастилу на выставке в Коломне
Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов создания комфортной городской среды, которая проходит в подмосковной Коломне в рамках Форума малых городов и исторических поселений.
Глава государства осмотрел экспозицию в сопровождении министра ЖКХ Михаила Меня и главы Московской области Андрея Воробьева. Путину рассказали о создании комфортной городской среды в разных субъектах страны.
На одном из стендов российский лидер попробовал знаменитую костромскую.
«Медовая-то повкусней будет», - сказал Путин, выбрав этот сорт и отвергнув яблочную.
Кроме того, президент угостил пастилой подмосковного губернатора, передает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Коломенская фабрика пастилы является первым в нашей стране музеем, посвященным пастильному производству по методу 19 века.