Путин попробовал местную пастилу на выставке в Коломне

17 Янв. 2018 2018-01-17T18:13:08+03:00

Для дегустации президент РФ выбрал медовую пастилу и угостил ею министров и губернаторов

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Президент России Владимир Путин посетил выставку проектов создания комфортной городской среды, которая проходит в подмосковной Коломне в рамках Форума малых городов и исторических поселений.

Глава государства осмотрел экспозицию в сопровождении министра ЖКХ Михаила Меня и главы Московской области Андрея Воробьева. Путину рассказали о создании комфортной городской среды в разных субъектах страны.

На одном из стендов российский лидер попробовал знаменитую костромскую.

«Медовая-то повкусней будет», - сказал Путин, выбрав этот сорт и отвергнув яблочную.

Кроме того, президент угостил пастилой подмосковного губернатора, передает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Коломенская фабрика пастилы является первым в нашей стране музеем, посвященным пастильному производству по методу 19 века.