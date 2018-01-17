РУСАДА изучит причины массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске

17 Янв. 2018 2018-01-17T18:23:53+03:00

РУСАДА проведет проверку по факту снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске. ФОТО: Александр Щербак/ТАСС

Более 30 спортсменов внезапно отказались от участия в соревнованиях после визита сотрудников анидопингового агентства

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Первый замглавы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что ведомство изучит причины массового снятия легкоатлетов с соревнований на турнире в Иркутске.

Напомним, чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике прошел в Иркутске 13-14 января. Более 30 спортсменов внезапно отказались от участия в соревнованиях после визита сотрудников анидопингового агентства.

"Факты массового снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске представляют интерес для сотрудников отдела тестирования, которые учтут всю эту информацию при составлении дальнейших планов целевого тестирования", - сказала Пахноцкая.

Она отметила, что инцидент станет поводом для работы сотрудников отдела расследований РУСАДА.

При этом, по словам Пахноцкой, снятие спортсмена с любых соревнований не является нарушением антидопинговых правил Всемирного антидопингового агентства, передает ТАСС.