РУСАДА изучит причины массового снятия легкоатлетов с турнира в Иркутске
Первый замглавы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что ведомство изучит причины массового снятия легкоатлетов с соревнований на турнире в Иркутске.
Напомним, чемпионат Сибирского федерального округа по легкой атлетике прошел в Иркутске 13-14 января. Более 30 спортсменов внезапно отказались от участия в соревнованиях после визита сотрудников анидопингового агентства.
"Факты массового снятия легкоатлетов на турнире в Иркутске представляют интерес для сотрудников отдела тестирования, которые учтут всю эту информацию при составлении дальнейших планов целевого тестирования", - сказала Пахноцкая.
Она отметила, что инцидент станет поводом для работы сотрудников отдела расследований РУСАДА.
При этом, по словам Пахноцкой, снятие спортсмена с любых соревнований не является нарушением антидопинговых правил Всемирного антидопингового агентства, передает ТАСС.