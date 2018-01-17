2018-01-17T18:40:44+03:00
В мире

НАТО: «Исламское государство»* потерпело военное, а не идеологическое поражение

По мнению председателя Военного комитета альянса, до полного исчезновения угрозы от террористической группировки еще далеко
Денис СУХОВ
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НАТО: «Исламское государство»* потерпело военное, а не идеологическое поражениеНАТО: «Исламское государство»* потерпело военное, а не идеологическое поражениеФото: REUTERS
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Террористическая организация «Исламское государство»* потерпела военное поражение, но его идеология все еще продолжает распространяться. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел на пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы видим военное поражение ИГ, однако эта идеология еще существует. До исчезновения этой угрозы еще далеко», - подчеркнул генерал.

Он также добавил, что альянс считает необходимым начать работу по стабилизации ситуации и повышению уровня безопасности в Ираке. Практические меры по этому вопросу будут рассматривать в ходе предстоящей в феврале встречи министров обороны стран-членов НАТО.

«Поддержка Ираку со стороны НАТО будет оказана в пакетном режиме. Она будет направлена на поддержку всей этой страны и ее граждан, а не отдельных групп», - отмеил Петр Павел.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

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