2018-01-17T18:40:50+03:00
Происшествия

Российского блогера Wylsacom ограбили в СШ

Съемочная группа проекта возвращалась с выставки Consumer Electronics Show
Екатерина БОЛГОВА
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Популярного российского техноблогера ограбили в США. Фото: Wylsacom/TwitterПопулярного российского техноблогера ограбили в США. Фото: Wylsacom/Twitter
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В США ограбили членов съемочной группы российского техноблогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom. ЧП произошло, когда команда Wylsacom Media возвращалась с выставки Consumer Electronics Show (CES).

Продюсер проекта Илья Овчаренко сообщил, что у торгового центра в Пало-Альто к их машине подъехали воры, разбили заднее стекло и забрали вещи из багажника. То же самое злоумышленники проделали с припаркованным рядом автомобилем англичан.

По словам Петухова, сумма ущерба от грабежа составила около 7 тысяч долларов. В основном, была похищена продукция Apple. Он отметил, что обращение в полицию не принесло никаких результатов.

Калифорнии за превышение скорости наказывают строже, чем вот за такой грабёж. Полиция даже не может, если на их глазах будут тырить, в погоню кинуться. Так что в кино все врут", - написал блогер в Twitter.

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