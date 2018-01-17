17 Янв. 2018 2018-01-17T19:12:52+03:00

КНДР направит на Олимпиаду в Пхенчхане делегацию из 550 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помимо спортсменов, на Игры в Южную Корею поедут команда поддержки, мастера тхэквондо и артисты

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КНДР отправит на Олимпийские игры 2018 года делегацию из 550 человек. Ожидается, что они начнут прибывать в Пхенчхан 25 января.

По данным британской газеты The Independent, помимо северокорейских спортсменов на Игры отправится команда поддержки из 230 человек, 30 мастеров тхэквондо, а также 140 артистов.

Ранее КНДР и Южная Корея достигли договоренности, что на церемонии открытия Олимпиады делегации двух стран пройдут вместе под флагом единой Кореи. Также страны выставят на Играх объединенную женскую сборную по хоккею.

В начале января Сеул и Пхеньян провели первые за два года переговоры на высшем уровне, договорившись восстановить экстренную линию связи между военными двух стран. Кроме того, была согласована отправка делегации КНДР на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля этого года.

Разрядка на Корейском полуострове стала возможна после новогоднего обращения председателя КНДР Ким Чен Ына, в котором он выразил надежду на успех Олимпиады.