Штаб Путина не нашел нарушений при проверке подписей в поддержку его выдвижения

17 Янв. 2018 2018-01-17T19:35:26+03:00

Подчеркивается, что в ЦИК отправят только подписи, которые не вызывают никаких сомнений

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Избирательный штаб действующего главы государства Владимира Путина не зафиксировал нарушений во время сбора подписей в поддержку его самовыдвижения на президентских выборах в марте этого года.

По словам главы юридической службы штаба Сергея Кабышева, собранные подписи проходят строгую двойную проверку.

«Первая проверка проходит в регионах, и сюда поступают подписные листы уже проверенные, но проводится вторичная проверка, отбираются только те подписи, которые никаких сомнений не вызывают», - пояснил Кабышев.

Самыми распространенными ошибками при сдаче подписей являются неточности при указании серии и номера паспорта, добавил глава юрслужбы.

В штабе отмечают, что всего было собрано 1 млн 139 тысяч подписей в поддержку Путина, из них для сдачи в ЦИК на данный момент уже отобрано 143 тысячи.

В начале декабря прошлого года Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на очередной шестилетний срок. Как кандидату-самовыдвиженцу ему необходимо предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей.