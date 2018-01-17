Адвокат Януковича заявил, что его подзащитный намерен вернуться на Украину

17 Янв. 2018 2018-01-17T21:08:29+03:00

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Экс-президент Украины Виктор Янукович намерен вернуться на Украину. Об этом заявил журналистам его адвокат Виталий Сердюк.

«Безусловно, он намерен вернуться в Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой», - сказал Сердюк.

Он также подчеркнул, что его подзащитный находится в России на законных основаниях, так как получил временное убежище «в связи с политическим преследованием на территории Украины».

«Он делает все возможное, чтобы прекратить дальнейший раскол в обществе, делает все для того, чтобы возобновить мир, прекратить войну на востоке, делает все для того, чтобы выяснить и обнародовать правду о событиях 2014 года, которые произошли на Майдане», - отметил адвокат, отвечая на вопрос о том, чем занимается экс-президент Украины в России.

Ранее сообщалось, что генпрокуратура Украины сняла с Януковича большую часть обвинений, связанных с событиями на майдане в 2013 и 2014 годах. Нынешние власти в Киеве обвиняют экс-президента в госизмене.