17 Янв. 2018 2018-01-17T21:33:35+03:00

МИД РФ предостерег участников встречи в Ванкувере от введения односторонних санкций против КНДР Фото: Иван ВИСЛОВ

В ведомстве подчеркнули неприемлемость дипломатических мер, которые выходят за рамки требований Совбеза ООН

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Мероприятия, подобные состоявшейся в канадском Ванкувере конференции по КНДР, не способствуют разрешению кризиса на Корейском полуострове. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ.

При этом в ведомстве подчеркнули неприемлемость решения участников встречи «поразмыслить над введением односторонних санкций» против КНДР.

«Столь грубая попытка группы государств, встреча которых не имела мандата ООН, подорвать значимость решений Совета Безопасности демонстрирует их полное неуважение к этому важнейшему международному институту», - добавили в МИД РФ.

В министерстве считают недопустимой ситуацию, когда 17 стран самовольно берут на себя роль «помощников» Совбеза ООН, фактически подрывая авторитет этого органа. При этом отвергнув российско-китайскую дорожную карту урегулирования, они не предложили конструктивной альтернативы.

Ранее в Ванкувере состоялась встреча представителей стран-участниц коалиции времен Корейской войны 1950-1953 годов во главе с США.