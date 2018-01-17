Пушков: В Киеве осознали, что разрыв дипотношений с Россией - «радикальная глупость»
В Киеве отказались от разрыва дипломатических отношений с Россией, так как осознают тяжелые последствия такого мероприятия. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«В Киеве отказались от разрыва дипломатических отношений с Россией. Осознали, что эта радикальная глупость им слишком дорого обойдётся, перекроет «норманский формат» и переговоры по Донбасса. Одни минусы и ни одного плюса», - написал сенатор на своей странице в Твиттер.
Ранее депутаты Верховной Рады проголосовали против поправки к законопроекту о реинтеграции Донбасса, которая подразумевает разрыв дипломатических отношений с Россией.
Верховная Рада продолжает рассмотрение закона о реинтерации, который определяет неподконтрольные Киеву территории Донбасса как «оккупированные», а Россию признает «страной-агрессором». Кроме того, документ позволяет президенту Украины использовать вооруженные силы в мирное время.