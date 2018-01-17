Порошенко: В 2018 году бюджет украинского оборонного заказа увеличится на 37%

17 Янв. 2018 2018-01-17T22:18:51+03:00

Киев планирует потратить на военные закупки около 732 млн долларов

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В 2018 году бюджет оборонного заказа Украины увеличится на 37%, до 21 млрд гривен (732 млн долларов). Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны.

«В 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 с лишним миллиарда гривен», - цитирует слова президента пресс-служба.

Глава украинского государства также отметил, что оснащенность силовиков в Донбассе противотанковыми комплексами вырастет в 4 раза, беспилотными летательными аппаратами — в 4,5 раза, средствами антиснайперской борьбы — в 10 раз.

Кроме того, Киев рассчитывает получить на вооружение 35 современных американских противотанковых комплексов «Javelin», поставка которых будет профинансирована из бюджета США.

По словам главы Генштаба ВСУ Виктора Муженко, украинская армия уже проводит мероприятия по подготовке к применению и эксплуатации ПТРК «Javelin».