Прощание с Виктором Анпиловым состоится в траурном зале Троекуровского кладбища

17 Янв. 2018 2018-01-17T22:30:15+03:00

Церемония начнется в субботу 20 января в 12:00

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Прощание с лидером «Трудовой России» Виктором Анпиловым состоится 20 января в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщил член исполкома движения Станислав Рузанов.

«Прощание состоится в субботу в 12:00 в траурном зале Троекуровского кладбища», - сказал Рузанов.

Анпилов скончался в больнице 15 января. Причиной смерти стал обширный инсульт. Лидеру «Трудовой России» было 72 года.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Белая Глина Краснодарского края. В 1973 году окончил журфак МГУ. Работал на Кубе переводчиком, затем комментатором Гостелерадио СССР, а потом корреспондентом в Никарагуа.

В 1992 году стал одним из основателей движения «Трудовая Россия». В последние годы возглавлял исполнительный комитет этой организации. В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского.