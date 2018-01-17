17 Янв. 2018 2018-01-17T22:53:40+03:00

Мощный пожар охватил павильоны рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

В торговых павильонах рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы бушует мощный пожар, площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров. Об этом сообщают источники в экстренных службах столицы.

«Площадь пожара составляет 300 кв. м», - цитирует слова источника ТАСС.

Территорию рынка заволокло густым черным дымом, прядка 40 человек были эвакуированы. МЧС Москвы стягивает на место происшествия дополнительные расчеты пожарных.

Возгорание произошло в торговых павильонах контейнерного типа, установленных друг на друга в несколько этажей.

«Огонь быстро распространяется, принимаются меры к недопущению распространения пожара», - добавил собеседник агентства.

Сигнал о пожаре поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:17 мск. О пострадавших на данный момент не сообщалось.