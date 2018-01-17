Мощный пожар охватил павильоны рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы
В торговых павильонах рынка «Садовод» на юго-востоке Москвы бушует мощный пожар, площадь возгорания возросла до 300 квадратных метров. Об этом сообщают источники в экстренных службах столицы.
«Площадь пожара составляет 300 кв. м», - цитирует слова источника ТАСС.
Территорию рынка заволокло густым черным дымом, прядка 40 человек были эвакуированы. МЧС Москвы стягивает на место происшествия дополнительные расчеты пожарных.
Возгорание произошло в торговых павильонах контейнерного типа, установленных друг на друга в несколько этажей.
«Огонь быстро распространяется, принимаются меры к недопущению распространения пожара», - добавил собеседник агентства.
Сигнал о пожаре поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 21:17 мск. О пострадавших на данный момент не сообщалось.
Площадь пожара на рынке "Садовод" увеличилась до 300 кв. метров.Площадь пожара на рынке "Садовод", расположенного на 14 км МКАД, увеличилась до 300 кв. метров. Горят контейнеры с товарами народного потребления. Пожару присоен повышенный номер сложности. Эвакуированы 40 человек.