СМИ: Жители Афганистана наградили Трампа золотой медалью «За храбрость»

17 Янв. 2018 2018-01-17T23:17:15+03:00

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Жители афганской провинции Логар наградили президента США Дональда Трампа медалью «За храбрость» в благодарность за критику американского лидера в адрес Пакистана.

По данным издания Washington Examiner, золотая медаль для президента США была сделана вручную. На ее производство жители провинции пожертвовали около $650.

«За храбрость, от народа Афганистана Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов Америки», - гласит надпись на награде.

Провинция Логар располагается к югу от Кабула, недалеко от границы страны с Пакинстаном. Отмечается, что местное население не без воодушевления восприняло жесткую риторику президента США в адрес своего беспокойного соседа.

Ранее Трамп заявил, что в ответ на $33 млрд финансовой помощи, оказанной с 2002 года, США получают от Пакистана лишь «ложь и обман».

Исламабад был важным союзником Вашингтона в ходе военной операции в Афганистане, однако партнерство оказалось проблемным: террористы неоднократно находили убежище на территории Пакистана.