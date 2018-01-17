СМИ: Жители Афганистана наградили Трампа золотой медалью «За храбрость»
Жители афганской провинции Логар наградили президента США Дональда Трампа медалью «За храбрость» в благодарность за критику американского лидера в адрес Пакистана.
По данным издания Washington Examiner, золотая медаль для президента США была сделана вручную. На ее производство жители провинции пожертвовали около $650.
«За храбрость, от народа Афганистана Дональду Трампу, президенту Соединенных Штатов Америки», - гласит надпись на награде.
Провинция Логар располагается к югу от Кабула, недалеко от границы страны с Пакинстаном. Отмечается, что местное население не без воодушевления восприняло жесткую риторику президента США в адрес своего беспокойного соседа.
Ранее Трамп заявил, что в ответ на $33 млрд финансовой помощи, оказанной с 2002 года, США получают от Пакистана лишь «ложь и обман».
Исламабад был важным союзником Вашингтона в ходе военной операции в Афганистане, однако партнерство оказалось проблемным: террористы неоднократно находили убежище на территории Пакистана.
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