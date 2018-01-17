В Турции продлили режим ЧП еще на три месяца

17 Янв. 2018 2018-01-17T23:29:41+03:00

В Турции в шестой раз продлили режим ЧП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Турецкое правительство приняло решение снова продлить режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. Как сообщил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, режим ЧП будет в шестой раз продлен с 19 января 2018 года, передает агентство Hurriyet.

По словам вице-премьера, это решение «целесообразно» с учетом сохраняющихся угроз и рисков, с которыми республика сталкивается до сих пор.

Напомним, впервые режим ЧП в Турции был введен после неудачной попытки вооруженного госпереворота в июле 2016 года, а в последний раз продлевался минувшей осенью, в октябре. В условиях чрезвычайного положения в стране действуют ограничения на митинги и некоторые массовые мероприятия, а силовые ведомства наделены более широкими полномочиями для защиты граждан и поддержания порядка на улицах турецких городов.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что особый правовой режим будет действовать, пока в стране не восстановится спокойствие.