Российские туристы вылетели из мексиканского Канкуна в Москву

17 Янв. 2018 2018-01-18T00:01:42+03:00

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Застрявшие в мексиканском курортном городе Канкун российские туристы, наконец, летят на Родину. Самолет с нашими соотечественниками вылетел в Москву в 13.18 по местному времени (22.18 мск) и, как ожидается, приземлится в столичном аэропорту «Внуково» в 08.53 четверга по московскому времени.

Разрешение на вылет рейса FV5882 авиакомпания «Россия» получила только в среду вечером, в 18:10 мск. Причем люди сначала даже не могли поверить, что действительно скоро смогут вернуться домой, и отказывались подниматься на борт, пока авиаперевозчик не подтвердил готовность к рейсу, пишет «Российская газета».

Напомним, Boeing-747 должен был улететь из Мексики еще 16 января, однако около 500 его пассажиров после восьми часов ожидания в салоне высадили из лайнера. Ранее представитель компании пояснил, почему рейс так надолго задержали в Канкуне.