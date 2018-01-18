Тиллерсон: Войска США останутся в Сирии и после разгрома ИГ*
Американские войска останутся в Сирии и после разгрома ИГ* (ИГИЛ*, запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»), заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, призвав соотечественников отнестись к этому с пониманием.
«Давайте скажем ясно: Соединенные Штаты будут сохранять военное присутствие в Сирии, сконцентрированное на том, чтобы гарантировать, что ИГ не сможет возникнуть вновь. Наша военная миссия будет зависеть от некоторых условий. Мы не можем допустить тех же ошибок, которые были сделаны в 2011 году, когда преждевременный уход из Ирака позволил «Аль-Каиде» выжить и в конце концов превратиться в ИГ», - заявил глава госдепа.
Он подчеркнул, что Вашингтон «не может допустить, чтобы эта история повторилась в Сирии». По его словам, на сегодняшний день группировка «в значительной степени, но не полностью побеждена», а уход военных США из САР, к тому же, «позволит Ирану продолжить укреплять свои позиции в Сирии», передает ТАСС.
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